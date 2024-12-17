21-річного жителя Подільського району Одещини викрили в незаконних оборудках з бойовими припасами

Молодика затримали в Одесі під час збуту гранати. Правопорушнику повідомили про підозру. Йому загрожує до семи років позбавлення волі.

Співробітники Подільського районного управління поліції отримали оперативну інформацію про наміри місцевого жителя продати незаконно здобуті бойові припаси. Поліцейські розпочали кримінальне провадження і в його рамках провели низку слідчо-розшукових заходів для викриття зловмисника.

Було встановлено, що фігурант в інтернеті підшукав покупця на гранату, з яким за обопільною згодою зустрівся на одній з велелюдних вулиць обласного центру. Щойно покупець віддав 10 тисяч гривень за «товар» продавцеві, останній був затриманий в процесуальному порядку.

Слідчі разом зі співробітниками управління вибухотехнічної служби обласної поліції вилучили з місця події корпус гранати із запалом до неї. За попереднім висновком фахівців, вилучені предмети є вибухонебезпечними. Їх направили на експертне дослідження. Крім того, в якості речових доказів у правопорушника вилучили кошти, отримані за збутий «товар».

Фігурант пояснив, що гранату придбав у незнайомця. В подальшому він зберігав бойовий припас у себе за місцем мешкання, а згодом вирішив продати, аби заробити грошей.

«На підставі зібраних доказів ми повідомили фігуранту про підозру у незаконному придбанні, зберіганні та збуті бойових припасів без передбаченого законом дозволу. Цей злочин кваліфікується за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України і карається позбавленням волі на строк до семи років. Зараз вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Встановлюються повні обставини події, зокрема походження гранати та коло осіб, які можуть бути причетні до даного злочину. Слідчі дії тривають під процесуальним керівництвом Подільської окружної прокуратури», – розповів начальник Подільського районного управління поліції Олег Жуковський.

Нагадуємо: відповідно до ч. 3 ст. 263 ККУ, не підлягає кримінальній відповідальності за носіння, зберігання, придбання, передачу чи збут вогнепальної зброї (крім гладкоствольної мисливської), бойових припасів, вибухових речовин або вибухових пристроїв без передбаченого законом дозволу особа, яка добровільно здала їх органам влади.

Крім того, зауважуємо: 25 листопада введено в дію Закон України про внесення змін до Закону України «Про забезпечення участі цивільних осіб у захисті України» щодо вдосконалення порядку отримання, декларування та поводження з вогнепальною зброєю.

Будьте відповідальними та не наражайте на небезпеку ні себе, ні оточення.

Подільське районне управління поліції Одещини