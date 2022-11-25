22-річний хлопець, перебуваючи у Львівському СІЗО, вчинив ще два злочини – вбив співкамерника та «замінував» установу

За публічного обвинувачення прокурорів Галицької окружної прокуратури до 9 років і 6 місяців позбавлення волі засуджено 22-річного мешканця Вінницької області за фактами умисного тяжкого тілесного ушкодження, що спричинило смерть потерпілого, та завідомого неправдивого повідомлення про підготовку вибуху (ч. 2. ст. 121, ч. 1 ст. 259 ККУ).

У суді прокурори довели, що засуджений, перебуваючи у камері Львівського слідчого ізолятора, з причини особистої неприязні напав на співкамерника, завдавши йому численні удари руками по голові та тулубу.

Внаслідок отриманих травм постраждалий наступного дня помер.

Через деякий час фігурант, якого і далі утримували в установі відбування покарань, з мобільного телефона подзвонив на екстрений номер пожежної служби і повідомив про замінування цієї установи, достовірно знаючи, що вказана інформація є неправдивою.

Під час судового розгляду хлопець повністю визнав свою вину.

Відтак, Галицький районний суд підтримав позицію прокурорів, визнав підсудного винним та призначив йому покарання у виді 9 років і 6 місяців позбавлення волі.

При винесенні рішення було враховано попередній вирок Миколаївського районного суду Львівської області стосовно цієї ж особи.

Відділ інформаційної політики Львівської обласної прокуратури