22-річний «перевізник» сприяв незаконному перетину кордону на Житомирщині

За процесуального керівництва прокурора Коростенської окружної прокуратури громадянину повідомлено про підозру у незаконному переправленні осіб через державний кордон України шляхом надання засобів, вчиненому щодо кількох осіб (ч. 2 ст. 332 КК України).

Розслідуванням установлено, що 22-річний житель Рівненщини сприяв незаконному перетину державного кордону України трьом молодикам, один з них – призовного віку.

Напередодні, 17 січня, він зустрівся з двоюрідним братом та погодився на пропозицію відвезти його і ще двох односельчан до прикордоння Житомирщини.

Доставивши на власному авто порушників до місця, де вони збиралися нелегально перетинати кордон, підозрюваний повертався додому.

Однак на зворотному шляху, увечері, близько 18:00 його викрили правоохоронці та затримали у порядку ст. 208 КПК України.

Наразі підозрюваному обрано запобіжний захід.

Також оперативно було виявлено і трьох порушників та притягнуто до адміністративної відповідальності.

Досудове розслідування проводить відділення поліції №2 Коростенського райуправління поліції. Оперативний супровід забезпечують 9-й прикордонний загін імені Січових Стрільців Державної прикордонної служби України та УСБ України в області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Житомирської обласної прокуратури