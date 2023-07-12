₴22 тис. за успішне складання сесії «взяли» посадовці одного із львівських університетів
За процесуального керівництва прокурорів Львівської обласної прокуратури викрито та повідомлено про підозру декану та заступнику декана факультетів одного із вищих навчальних закладів Львова за фактом вимагання та одержання неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 368 КК України).
За даними слідства, підозрювані вимагали від студентів грошову винагороду за успішне складання заліково-екзаменаційної сесії.
Посадовців затримали в порядку ст. 208 КПК України, після отримання ними неправомірної вигоди. Один із фігурантів одержав хабар у розмірі майже 17 500 грн, а інший – 4 500 грн.
Слідчі дії тривають, встановлюються інші причетні особи.
Вирішується питання про обрання затриманим запобіжних заходів та відсторонення їх від займаних посад.
Досудове розслідування здійснюється слідчими Головного управління Нацполіції у Львівській області, оперативний супровід – УСР у Львівській області ДСР НП України.
Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України, особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку та встановлено обвинувальним вироком суду.
Відділ інформаційної політики Львівської обласної прокуратури
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