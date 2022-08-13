$220 тис. за призначення на керівну посаду до Нацполіції – судитимуть «майбутнього очільника МВС» та його спільника
Прокурорами Офісу Генерального прокурора скеровано до суду обвинувальний акт стосовно двох осіб за фактом заволодіння чужим майном шляхом обману, вчиненого за попередньою змовою групою осіб в особливо великих розмірах (ч. 4 ст 190 КК України).
Розслідуванням встановлено, що двоє осіб за грошову винагороду у сумі 220 тис доларів США пообіцяли громадянину вирішити питання щодо призначення його на посаду начальника Головного управління Нацполіції у Київській області. Один з них позиціонував себе особою, яка найближчим часом буде призначена на посаду Міністра внутрішніх справ і зможе вирішувати будь-які кадрові питання.
Правоохоронці затримали їх при передачі першої частини грошових коштів у сумі 120 000 доларів США.
Досудове розслідування здійснювалося Головним слідчим Управлінням Нацполіції України.
Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
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