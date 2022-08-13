$220 тис. за призначення на керівну посаду до Нацполіції – судитимуть «майбутнього очільника МВС» та його спільника

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Прокурорами Офісу Генерального прокурора скеровано до суду обвинувальний акт стосовно двох осіб за фактом заволодіння чужим майном шляхом обману, вчиненого за попередньою змовою групою осіб в особливо великих розмірах (ч. 4 ст 190 КК України).

Розслідуванням встановлено, що двоє осіб за грошову винагороду у сумі 220 тис доларів США пообіцяли громадянину вирішити питання щодо призначення його на посаду начальника Головного управління Нацполіції у Київській області. Один з них позиціонував себе особою, яка найближчим часом буде призначена на посаду Міністра внутрішніх справ і зможе вирішувати будь-які кадрові питання.

220 тис доларів США за призначення на керівну посаду до Нацполіції Київської області – судитимуть двох осіб

Правоохоронці затримали їх при передачі першої частини грошових коштів у сумі 120 000 доларів США.

Досудове розслідування здійснювалося Головним слідчим Управлінням Нацполіції України.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Офіс Генпрокурора

 

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