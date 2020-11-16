2200 доларів хабара за відстрочку від проходження строкової військової служби

Військовою прокуратурою Івано-Франківського гарнізону 13 листопада 2020 року за отримання неправомірної вигоди затримано посадовців об’єднаного міського військкомату та сільської ради на Івано-Франківщині (ч. 3 ст. 368 КК України).

За даними слідства, 2200 дол США хабара призначалися за сприяння громадянину в наданні відстрочки або визнання непридатним для проходження строкової військової служби. З цієї суми 1500 доларів США отримав офіцер військкомату, а 700 доларів США – його спільник із сільради.

На даний час тривають першочергові слідчі дії. Вирішуються питання про повідомлення правопорушникам про підозру та обрання запобіжних заходів.

Вказаних осіб викрито прокурорами спільно з відділом розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області та Управлінням стратегічних розслідувань в Івано-Франківській області ДСР НП України.

Пресслужба Спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері

Західного регіону