23-річна одеситка створила фейковий сайт оплати паркування, аби заволодіти грошима водіїв

За три дні правопорушниця ошукала п’ятьох одеситів, спричинивши їм понад 20 тисяч гривень збитків. Слідчі висунули фігурантці обвинувачення. За скоєне їй загрожує позбавлення волі.

Наприкінці березня до відділення поліції № 2 Одеського районного управління поліції № 1 із заявами звернулись п’ятеро місцевих жителів. Чоловіки та жінки повідомили, що з їхніх банківських рахунків зникли певні суми грошей.

В ході розслідування події за декілька днів поліцейські встановили, що до неї причетна 23-річна одеситка.

Дівчина створила клон сайту для оплати паркування в Одесі та розмістила QR-код з переходом на нього біля одного з місць паркування в Пересипському районі міста. За зовнішнім виглядом сайт не відрізнявся від офіційного. Відмінність полягала лише в тому, що для авторизації платників треба було вводити номери банківських карток, СVV-кодів та кодів захисту у вигляді логінів та паролів.

Так, переходячи за QR-кодом, громадяни вводили конфіденційну інформацію, яка потрапляла до аферистки. Використовуючи отримані дані, зловмисниця заходила в додатки банків потерпілих і перераховувала з їхніх рахунків на свій гроші. Суми коливалися від 4000 до 5100 гривень. Загальна сума завданих громадянам збитків сягла 22 700 гривень, які правопорушниця витратила на власні потреби.

В якості речових доказів поліцейські вилучили в неї мобільний телефон, ноутбук та банківську картку, якими вона користувалася для шахраювання.

«Зібравши достатню кількість доказів, слідчі висунули фігурантці обвинувачення за ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України, а саме в заволодінні чужим майном шляхом обману, тобто шахрайстві, вчиненому шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки. Обвинувальний акт скеровано до суду. Свою вину обвинувачена визнала і вже відшкодувала потерпілим завдані збитки. Згідно з чинним законодавством, максимальне покарання, яке їй загрожує, – вісім років позбавлення волі», – повідомила начальниця слідчого підрозділу територіального відділення поліції Валентина Істоміна.

Звертаємо увагу гостей та жителів Одеси: процес безготівкової оплати паркування в місті передбачає сканування QR-коду, розміщеного на дорожньому знаку, та подальшу авторизацію через застосунок Дія або ж ваш банкінг. Введення номеру банківської картки, СVV-коду, логіну чи паролю офіційний вебсайт не передбачає. Будьте обачнішими, тримайте в таємниці свої конфіденційні дані, не давайте шахраям змогу ошукати вас.

Одеське районне управління поліції № 1