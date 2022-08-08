23-річного молодика, який сфотографував для росіянина залізничний міст у Коростені, ув’язнили на 5 років

Корольовський районний суд міста Житомира визнав чоловіка винним у державній зраді.

Про це повідомляє «Судовий репортер» із посиланням на вирок від 2 серпня.

За матеріалами справи, не пізніше 26 лютого 2022 року представник РФ під час листування у мережі «Вконтакте» поставив обвинуваченому завдання сфотографувати залізничний міст через річку Уж у місті Коростені. За це обіцяв 20 тисяч російських рублів.

Мешканець Коростеня 1999 р.н. погодився і зробив фото та переслав його, після чого був помічений і затриманий територіальною обороною.

У судовому засіданні хлопець пояснив, що восений 2021-го його запросили в групу у групу «Вконтакте», адміністратором якої був громадянин Росії з міста Назарово. Він вступив у групу з метою спілкування. Іншими учасниками групи були росіяни — такий висновок він зробив із того, що спілкувалися російською мовою.

Після того, як 24.02.2022 Російська Федерація вторглася в Україну, у групі велися розмови щодо цієї події. Обвинувачений розповідав, що 26 лютого в обідню пору пішов з дому у магазин, взявши із собою мобільний телефон. Потім пішов прогулятися. Під час прогулянки переписувався з росіянином, про що саме, не пам`ятає. Цей росіянин попросив сфотографувати залізничний міст, що знаходиться у Коростені та вислати йому цю фотографію. За це запропонував винагороду в розмірі 20 тисяч російських рублів, які пообіцяв перерахувати на банківську картку.

Обвинувачений сказав суду, що має хворе серце і вирішив підзаробити та спрямувати ці кошти на покращення свого здоров’я. Тому погодився на пропозицію? усвідомлюючи, що Російська Федерація розпочала повномасштабна збройну агресію проти України. Переконував, що у вчиненому розкаявся, просив суд суворо не карати.

Факт фотографування і надсилання світлини підтверджувався протоколом огляду мобільного телефона.

Суд узяв до уваги, що обвинувачений є особою молодого віку, раніше не судимий, тяжкі наслідки від його дій не настали, за місцем роботи характеризується позитивно. Крім того, прокурор просив призначити більш м’яке покарання, ніж передбачено законом. Відповідно до медичних документів, наданих суду, підсудний має хронічну ревматичну хворобу серця.

У підсумку чоловіка засудили тільки до 5 років за ґратами. Під вартою він утримується з 1 березня цього року.

Нагадаємо, що, за Кримінальним кодексом, державна зрада карається позбавленням волі від 12 до 15 років з конфіскацією майна або без такої.