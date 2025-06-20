23-річного столичного наркозбувача до 9 років ув’язнення з конфіскацією майна

Фігурант замовляв «товар» через Telegram-канали, вдома фасував на дози та в подальшому збував клієнтам через закладки у Подільському районі столиці.

Зловмисника із забороненими речовинами затримали оперативники Подільського управління поліції та столичного главку наприкінці 2024 року поблизу його місця проживання.

Під час слідчих дій правоохоронці вилучили у ділка пакунки з наркотиками розфасованими для «клієнтів», а у ході обшуку, проведеного в його помешканні – понад 1,5 кг наркотиків та психотропів, серед яких: кокаїн, MDMA, PVP, 4-ММС, амфетамін, метамфетамін, кетамін та канабіс.

Тоді слідчі за процесуального керівництва Подільської окружної прокуратури оголосили зловмиснику про підозру за ч. 3 ст. 307 Кримінального кодексу України — незаконне придбання, зберігання з метою збуту особливо небезпечних наркотичних та психотропних речовин.

А днями, вироком суду йому призначено покарання у вигляді 9 років позбавлення волі з конфіскацією всього майна, належного на праві власності.

Відділ комунікації поліції Києва