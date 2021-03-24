23-річного жашківчанина взято під варту за надання хабаря працівнику поліції
За процесуального керівництва Уманської окружної прокуратури та оперативного супроводу Черкаського управління Департаменту внутрішньої безпеки Національної поліції України слідчими СВ Уманського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області задокументовано факт надання неправомірної вигоди службовій особі, яка займає відповідальне становище.
Так, 23-річний жашківчанин запропонував та в подальшому надав неправомірну вигоду у вигляді грошових коштів у сумі 15 тисяч гривень заступнику начальника слідчого відділу Уманського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області за вирішення питання щодо безперешкодного функціонування діючих ігрових закладів, в яких здійснюється незаконна ігрова діяльність, та подальше безперешкодне відкриття аналогічних закладів, з щомісячним наданням неправомірної вигоди в сумі 15 тисяч гривень за роботу кожного закладу.
По даному факту слідчим відділом Уманського РУП ГУНП в Черкаській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження за ч. 3 ст. 369 КК України (надання неправомірної вигоди службовій особі, яка займає відповідальне становище, за вчинення службовою особою в інтересах того хто надає таку вигоду, дій з використанням службового становища).
Хабародавця затримано в порядку ст. 208 КПК України. 20.03.2021 йому повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 369 КК України.
22.03.2021 Уманським міськрайонним судом чоловіку обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. // Новини ЧеркасTweet