23-річний покидьок побив жінку через зауваження у столичному магазині

Киянин вирішив пройти до каси без черги, на що одна з покупчинь зробила йому зауваження. У відповідь зловмисник завдав жінці численних ударів по тілу та обличчю. За вчинене йому загрожує до трьох років ув’язнення.

Інцидент стався у одному з магазинів Дніпровського району столиці. 27-річна місцева мешканка стояла у черзі до каси, як один з відвідувачів підійшов до касира та намагався здійснити покупки, оминаючи чергу. Жінка зробила зауваження чоловікові, на що той накинувся на неї з кулаками, вдаривши декілька разів по обличчю та тілу.

Від отриманих травм потерпіла впала, однак нападник продовжив її бити, після чого втік. Жінку госпіталізували, в неї діагностували численні забої та перелом щелепи.

Оперативники швидко встановили зловмисника як 23-річного місцевого мешканця та розшукали його. Встановлено, що він перебував у стані алкогольного сп’яніння.

Наразі, слідчі зібрали докази провини фігуранта та оголосили йому про підозру за ч. 1 ст. 122 Кримінального кодексу України – умисне середньої тяжкості тілесне ушкодження. Санкція статті передбачає до трьох років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Києва