$23 тис. за документи на будівництво – у Львові затримано експрацівницю ДАБІ

За процесуального керівництва Львівської обласної прокуратури викрито колишню працівницю Департаменту Державної архітектурно-будівельної інспекції у Львівській області на вимаганні та одержанні неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 368 КК України).

За даними слідства, жінка вимагала та отримала від представника двох забудовників 23 690 дол США для подальшої передачі службовим особам ДАБІ. За ці кошти мали вирішити питання щодо реєстрації декларації про готовність до експлуатації об’єкта та реєстрації повідомлення про початок виконання будівельних робіт.

Її було затримано в порядку ст. 208 КПК України після одержання частини неправомірної вигоди — 20 000 дол США.

Наразі тривають слідчі дії, вирішуються питання щодо повідомлення затриманій про підозру та обрання запобіжного заходу.

Встановлюються інші особи, які можуть бути причетні до вчинення кримінального правопорушення.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється слідчими територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові, за оперативного супроводу Головного відділу контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері економічної безпеки Управління Служби безпеки України у Львівській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Офіс Генпрокурора