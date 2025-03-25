$2300 за інвалідність: в Одесі на хабарництві викрили лікаря одного з медзакладів

Фігурант вимагав та отримав неправомірну вигоду за пакет документів про непридатність до військової служби. Правопорушнику повідомили про підозру. Йому загрожує ув’язнення з конфіскацією майна та позбавленням права обіймати певні посади.

Протиправну діяльність 32 – річного лікаря викрили співробітники управління стратегічних розслідувань в Одеській області ДСР НПУ спільно зі слідчими відділу поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 1.

Правоохоронці встановили, що до сімейного лікаря комунальної медичної установи та одночасно голови резервної військово-лікарської комісії при одному з районних територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки звернувся громадянин з приводу оформлення інвалідності. Будучи обізнаним про характер захворювань пацієнта, фігурант вирішив на цьому підзаробити. Спочатку він запросив за свої послуги 300 доларів, а згодом висунув вимогу надати ще 2000 доларів за затвердження медичної документації з «правильним» діагнозом, який в подальшому б дозволив пацієнту оформити інвалідність та отримати відстрочку від мобілізації.

Правопорушника поліцейські затримали в процесуальному порядку на робочому місці під час отримання 2300 доларів хабаря. В його службовому кабінеті слідчі вилучили кошти, отриманні у незаконний спосіб, медичну документацію та інші речі, що мають доказове значення у справі.

За наявності достатніх доказів слідчі повідомили фігуранту про підозру за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України – в одержанні службовою особою неправомірної вигоди за вчинення такою службовою особою в інтересах того, хто надає неправомірну вигоду, будь-якої дії з використанням наданого їй службового становища, поєднане з вимаганням неправомірної вигоди.

Згідно санкції статті, за скоєне ділку загрожує до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

Суд обрав зловмиснику запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту. Правоохоронці встановлюють повне коло осіб, причетних до злочину.

Слідство триває під процесуальним керівництвом Суворовської окружної прокуратури міста Одеси.

Відділ поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 1