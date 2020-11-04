₴238 тис. збитків через зловживання службовим становищем – інспектору Херсонської митниці повідомлено про підозру

Слідчі Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Мелітополі, повідомили про підозру старшому державному інспектору митного посту «Херсон-Порт» Херсонської митниці ДФС.

За даними слідства, посадовець протягом двох років діяв в інтересах представників судновласників – агентських організацій. А саме, зловживаючи службовим становищем, не здійснював нарахування та не списував кошти за виконання митних формальностей поза місцем розташування митного посту.

Крім того, інспектор вносив до генеральних декларацій завідомо неправдиві відомості щодо фактичного місця проведення митних формальностей.

Внаслідок злочинних дій підозрюваного державному бюджету завдано збитків на суму 238 тис гривень.

Таким чином, митник підозрюється у зловживанні службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки та службовому підробленні (ч. 2 ст. 364 та ч. 1 ст. 366 Кримінального кодексу України).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 6 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років, зі штрафом від 500 до 1000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні здійснює Запорізька обласна прокуратура. Оперативний супровід – Управління внутрішньої безпеки ГУ ДФС в Херсонській області та Управління стратегічних розслідувань ДСР Нацполіції в Херсонській області.

Державне бюро розслідувань