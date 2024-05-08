24-річного жителя Міколаївщини підозрюють у зґвалтуванні 19-річної дівчини

За процесуального керівництва Вознесенської окружної прокуратури 24-річному мешканцю Вознесенського району повідомлено про підозру у зґвалтуванні 19-річної дівчини (ч. 1 ст. 152 КК України).

За даними слідства, 6 травня 2024 року, у вечірній час, підозрюваний накинувся на дівчину, яка була на пробіжці в ліску, застосував фізичну силу та зґвалтував її, після чого втік із місця події.

Завдяки скоординованим діям прокуратури та поліції упродовж декількох годин зловмисника затримано у порядку ст. 208 КПК України.

Вирішується питання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

За скоєння зазначеного кримінального правопорушення правопорушнику загрожує до 5 років позбавлення волі.

Примітка: відповідно до ч. 1 ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Миколаївська обласна прокуратура

