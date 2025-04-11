24-річний житель Одеського району намагався незаконно переправити через держкордон України двох ухилянтів

Зловмисника викрили «на гарячому». За скоєне йому загрожує до семи років позбавлення волі.

Припинили та задокументували протиправну діяльність молодика співробітники Одеського районного управління поліції № 2 спільно з військовослужбовцями Державної прикордонної служби України.

Кілька днів тому ввечері неподалік Біляївки поліцейські разом із прикордонниками зупинили легковий автомобіль для перевірки документів, що дають право на перебування в контрольованому прикордонному районі. За кермом транспортного засобу перебував 24-річний місцевий житель. Окрім нього, в салоні знаходилися двоє жителів різних областей України віком 52 та 22 років. Водій запевняв, що везе знайомих у місто до своїх родичів на відпочинок.

Однак, слідчі з’ясували, що керманич, діючи у змові з невстановленою наразі особою, повинен був доставити своїх пасажирів з Одеси до визначеної точки поблизу річки Дністер. Звідти, за подальшими інструкціями, вони мали перетнути державний кордон поза встановленими пунктами пропуску. За надання таких послуг чоловіки повинні були заплатити по 2000 доларів організатору.

Правоохоронці задокументували факт злочину, вилучили транспортний засіб і затримали водія в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Фігуранту повідомлено про підозру в незаконному переправленні особи через державний кордон України, керівництві такими діями та сприянні їх вчиненню порадами, вказівками, наданням засобів та усуненням перешкод, вчиненому щодо кількох осіб за попередньою змовою групою осіб. Згідно з санкцією частини 2 статті 332 Кримінального кодексу України, цей злочин карається у вигляді позбавлення волі на строк до семи років із позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

На час слідства суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту. Зараз поліцейські встановлюють повне коло осіб, причетних до організації каналу незаконного переправлення громадян. Процесуальне керівництво здійснює Біляївська окружна прокуратура.

Щодо пасажирів, які намагалися незаконно залишити територію України, прикордонники склали протоколи за частиною 2 статті 204-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Порушників передано до територіального центру комплектування та соціальної підтримки для подальшої перевірки.

Одеське районне управління поліції № 2