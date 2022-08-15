240 000 хабаря за позитивний акт перевірки: у Дніпрі викрили групу посадовців

Головному державному експерту Державного науково-дослідного інституту повідомлено підозру.

За даними слідства, 240 000 гривень «винагороди» вимагали фігуранти від представника приватного підприємства. За вказану суму експерт дослідного інституту обіцяв вирішити питання у ДСНС щодо складання позитивного акту перевірки стосовно додержання норм пожежної безпеки на базі відпочинку.

Після позитивного вирішення питання частину коштів неправомірної вигоди головний державний експерт повинен був передати головному інспектору районного сектору служби з надзвичайних ситуацій.

11 серпня оперативники управління стратегічних розслідувань в Дніпропетровській області та слідчі обласної поліції затримали посадовця Державного науково-дослідного інституту під час отримання 240 000 гривень.

На підставі отриманих доказів одному з фігурантів повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України.

Слідство триває під процесуальним керівництвом Дніпропетровської обласної прокуратури.

Департамент стратегічних розслідувань