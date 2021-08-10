240 тисяч гривень «заробили» шахрайки за «зняття порчі»
Саме таку суму віддало літнє подружжя із Рокитного двом шахрайкам ромської народності.
Прикро констатувати, з якою легкістю деякі громадяни віддають аферистам і крадіям свої статки.
Схема, за якою працював цей злочинний дует, банальна. Спочатку 50-річна та 41-річна псевдоцілительки розповідали потерпілим страхітливі байки про загибель рідних, потім робили безглузді ритуали вдаваного порятунку з рушниками, вогнем і…звичайно, готівкою. В результаті таких маніпуляцій злодійки забрали у пенсіонерів всі заощадження.
Поліція Київщини оперативно встановила шахраїв (благо, про цей факт потерпілі повідомили поліцію, хоч і через дві години) і затримала злочинний дует.
Аферистів викрили разом із викраденими грошима. Втім, на жаль, це далеко не перший випадок сліпої довіри наших громадян до незнайомців.
Давайте вже всі разом підвищувати свідомість і відповідальність за власну безпеку і добробут, а то з такою «щедрістю» ніяких оперативників не вистачить!
Робимо Київщину безпечнішою разом!
Андрій Нєбитов, Поліція Київської області