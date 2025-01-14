25 000 за вплив на посадовців міськради в отриманні дозволу на порубку дерев – за хабарництво судитимуть експосадовця міської ради

Прокурори Спеціалізованої екологічної прокуратури Тернопільської обласної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт щодо колишнього посадовця однієї з міських рад Тернопільщини, обвинуваченого у злочинному впливі, тобто в пропозиції за неправомірну вигоду для себе здійснити вплив на особу, уповноважену на виконання функцій органу місцевого самоврядування та в одержанні неправомірної вигоди для себе за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій органу місцевого самоврядування (ч. 2 ст. 369-2 КК України).

За даними слідства, обвинувачений обіцяв місцевому підприємцю сприяння через вплив на посадовців міськради у підготовці документації та укладення договору на роботи з розчистки земельної ділянки площею 46 га, шляхом рубки лісових насаджень та їх викорчовування на ділянці, розташованій на території територіальної громади. Свої послуги він оцінив у 500 тис грн.

Правоохоронці задокументували факт отримання ним частини неправомірної вигоди в сумі 25 тис грн.

Завершено розслідування, що здійснювали слідчі СУ ГУНП в Тернопільській області.

Довідково: інкримінована стаття КК України передбачає покарання – позбавлення волі на строк від двох до п’яти років.

Пресслужба Тернопільської обласної прокуратури