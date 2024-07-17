25-річному жителю Черкащини загрожує до 10 років ув’язнення за нанесення смертельних тілесних ушкоджень знайомому
За процесуального керівництва прокурорів Золотоніської окружної прокуратури повідомлено про підозру жителю Золотоніського району за фактом умисного заподіяння тяжких тілесних ушкоджень, що спричинили смерть потерпілого (ч. 2 ст. 121 Кримінального кодексу України).
Встановлено, що 11 липня поточного року 25-річний чоловік під час спільного дозвілля, у ході раптово виниклого конфлікту завдав раніше 27-річному знайомому численних ударів руками по різних частинах тіла та залишив місце події. Потерпілого госпіталізували до медичного закладу, проте 13 липня він помер від отриманих травм у реанімаційному відділенні Золотоніської лікарні.
Сторона обвинувачення клопотатиме про обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
Досудове розслідування проводиться СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області.
У разі доведення вини правопорушнику загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до десяти років.
Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину й не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
Пресслужба Черкаської обласної прокуратуриTweet