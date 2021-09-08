₴25 тис. за вплив на прийняття рішення щодо реєстрації спецтехніки – буковинцю повідомлено про підозру

За процесуального керівництва Чернівецької обласної прокуратури особі повідомлено про підозру у одержанні неправомірної вигоди для себе за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави, поєднаному з вимаганням такої вигоди (ч. 3 ст. 369-2 КК України).

За даними слідства, житель Чернівецької області вимагав та одержав від громадянина 25 тис грн за здійснення ним впливу на посадових осіб Головного управління Держпродспоживслужби в Чернівецькій області щодо реєстрації та обліку спецтехніки, що перебувала у його розпорядженні цього громадянина.

Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу, а також проводяться невідкладні слідчі (розшукові) дії, з метою перевірки причетності інших осіб до незаконної діяльності.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється слідчим управлінням Головного управління Нацполіції Чернівецькій області, оперативний супровід – Управлінням СБУ в Чернівецькій області.

За матеріалами Чернівецької обласної прокуратури