$25 тис. за непридатність до військової служби – за одержання хабаря судитимуть лікарку на Харківщині

Прокурори Харківської спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері скерували до суду обвинувальний акт стосовно лікарки «Міської клінічної лікарні № 14 ім. проф. Л. Л. Гіршмана» Харківської міськради за фактом одержання неправомірної вигоди для себе за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави (ч. 2 ст. 369-2 КК України).

Слідством встановлено, що у липні 2022 року членкиня військово-лікарської комісії на базі Слобідського об’єднаного районного терцентру комплектування та соцпідтримки одержала хабар за вплив на голову призовної комісії з проведення військово-лікарської експертизи під час проходження призовником медогляду і визначення ступеня непридатності останнього до військової служби. За 25 000 доларів США мешканець Харкова отримав би тимчасове посвідчення військовозобов’язаного з відміткою про непридатність до проходження військової служби.

Досудове розслідування здійснювалося Слідчим відділенням ВСП Головного управління Нацполіції в Харківський області, оперативний супровід – співробітники Управління стратегічних розслідувань в Харківській області ДСР Нацполіції України.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Спеціалізована прокуратура у військовій

та оборонній сфері об’єднаних сил