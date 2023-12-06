2500 доларів за каліцтво старости села – на Хмельниччині попереджено замовне завдання тяжких тілесних ушкоджень

За процесуального керівництва Хмельницької обласної прокуратури повідомлено про підозру посадовцю Нетішинської міської ради у готуванні до нанесення умисних тяжких тілесних ушкоджень, вчинене на замовлення (ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 121 КК України).

За даними слідства, підозрюваний запропонував виконавцеві за винагороду у 2 500 доларів США нанести тяжкі тілесні ушкодження одному із старост села сусідньої області, з яким тривалий час перебував у неприязних стосунках.

Посадовець вказав, що хоче покалічити чоловіка на все життя, щоб останній сів у інвалідну коляску.

Для виконання замовлення під час зустрічей у листопаді цього року він передав виконавцю частину оплати в сумі 500 доларів США.

З метою захисту життя та здоров’я потерпілого правоохоронці зімітували обстановку нападу та побиття жертви.

Замовника викрили та затримали під час передачі другої частини винагороди – 2 000 доларів США.

Досудове розслідування здійснюється слідчим управлінням ГУНП в Хмельницькій області за оперативного супроводу працівників карного розшуку ГУНП в області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Хмельницької обласної прокуратури