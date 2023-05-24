2500 доларів за незаконний перетин кордону: столичні поліцейські затримали організатора трансферу

Зловмисник здійснював незаконне переправлення громадян за межі України шляхом виготовлення іноземцям закордонного паспорту із підробленим голографічним захисним елементом. За скоєне йому загрожує до дев’яти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Слідчі Печерського управління поліції спільно з працівники Департаменту міграційної поліції під процесуальним керівництвом Печерської окружної прокуратури у ході реалізації оперативної інформації затримали 54-річного іноземця за сприяння у незаконному переправленні іноземців через державний кордон України.

Зловмисник здійснював виготовлення та підробку документів, а саме закордонного паспорту із підробленим голографічним захисним елементом для виїзду за кордон іноземців. В цілому така послуга коштувала 2500 доларів США. Оплата повинна була здійснюватися в два етапи: половина обумовленої суми, тобто 47000 гривень в день зустрічі з замовником, а інша половина в день отримання виготовленого паспорту громадянина України для виїзду.

У ході документування злочинної діяльності фігуранта, правоохоронці затримали його «на гарячому» поблизу станції метро «Політехнічний інститут» під час передачі другої частини грошових коштів у розмірі 47 000 гривень. Організатора затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Це – уродженець іншої держави, 1969 року народження, який вже притягувався до кримінальної відповідальності за підробку документів та аналогічні злочини.

За даним фактом слідчим відділом Печерського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України – незаконне переправлення осіб через державний кордон України. За погодженням із Печерською окружною прокуратурою фігуранту повідомлено про підозру. Вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу. Санкція статті передбачає до дев’яти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Відділ комунікації поліції Києва