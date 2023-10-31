2500 доларів за вирішення земельного питання – на Буковині викрито депутата міської ради та його спільника

За процесуального керівництва Чернівецької окружної прокуратури депутату VIII скликання Сторожинецької міської ради та його спільнику повідомлено про підозру в одержанні неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 368, ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 368 КК України).

За даними слідства, депутат вимагав у представника мобільного оператора 2500 доларів США за позитивне вирішення питання щодо надання в суборенду частини земельної ділянки комунальної власності у місті Сторожинець, та не здійснення перешкод у монтажі чи демонтажі на ділянці веж стільникового зв’язку.

До протиправної схеми він залучив жителя Чернівецького району, який вів перемовини з орендарем про спосіб передачі неправомірних коштів та безпосередньо їх одержав. Частину «відкату» пособник встиг передати своєму «куратору».

Чиновника та його спільника затримали правоохоронці у порядку ст. 208 КПК України.

Наразі їм обрано запобіжні заходи.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюють слідчі Чернівецького районного управління поліції за оперативного супроводу Управління СБУ у Чернівецькій області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Офіс Генпрокурора