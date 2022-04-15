26-річний чоловік намагався виїхати до Молдови у жіночому вбранні (фото, відео)

На Одещині прикордонники спільно зі співробітниками Нацполіції та ТрО виявили 26-річного українця, який планував виїхати з України у жіночому одязі.

Про це повідомили у прес-службі Південного регіонального управління ДПСУ.

Як з’ясувалося, чоловік хотів потрапити до Молдови. «Таксі з пасажиркою, яка виявилася пасажиром, зупинили для перевірки на контрольному посту, розташованому на дорозі до кордону», — йдеться у повідомленні.

При собі у 26-річного відчайдуха було тимчасове посвідчення військовозобов’язаного.

Тепер з чоловіком розбиратимуться правоохоронці. Нагадаємо, під час воєнного стану діє заборона на виїзд за кордон військовозобов’язаних чоловіків 18-60 років. // УНІАН