26-річного одесита викрили у придбанні і зберіганні дитячої порнографії

Фото і відеофайли зі змістом порнографічного характеру за участю дітей правоохоронці виявили в ноутбуці одесита. Слідчі повідомили правопорушнику про підозру. Тепер йому може загрожувати до шести років позбавлення волі.

Викрили та задокументували протиправну діяльність містянина слідчі відділення поліції № 2 Одеського районного управління поліції № 1 спільно зі співробітниками управління міграційної поліції ГУНП в Одеській області під процесуальним керівництвом Суворовської окружної прокуратури міста Одеси.

Володіючи інформацію про можливу причетність одесита до використання забороненого контенту, поліцейські провели зі місцем мешкання фігуранта санкціонований обшук, в ході якого вилучили ноутбук з відповідними файлами. За результатами експертного дослідження у сфері захисту суспільної моралі, вони відносяться до творів порнографічного характеру та містять дитячу порнографію.

Громадянин зізнався, що завантажував їх з Інтернету та зберігав задля задоволення власних сексуальних потреб.

«Зібравши достатньо доказів ми повідомили фігуранту про підозру за ч. 1 ст. 301-1 Кримінального кодексу України, а саме в умисному придбанні та зберіганні дитячої порнографії без мети збуту чи розповсюдження. Таке правопорушення карається пробаційним наглядом на строк до п’яти років або обмеженням волі на той самий строк, або позбавленням волі на строк від двох до шести років», – розповів старший слідчий територіального підрозділу поліції Ілля Пудлінський.

Слідство триває.

Відділення поліції № 2 Одеського райуправління поліції № 1