26-річного жителя Роздільнянського району Одещини засудили за вбивство односельчанина

За ґратами молодик проведе сім років.

Злочин стався у серпні минулого року в одному з сіл Захарівської ОТГ.

Чоловіки влаштували застілля в оселі 59-річного потерпілого, коли під час вживання спиртних напоїв гість пригадав про старий борг. Між чоловіками виникла сварка, яка закінчилася тим, що зловмисник пішов до своєї хати, узяв там ніж та вдарив ним сусіда в живіт та шию. Від отриманих травм той помер на місці.

Поліцейські розпочали кримінальне провадження за ч.1 ст.115 Кримінального кодексу України та направили обвинувальний акт до суду. Вивчивши матеріали справи, суддя визнав фігуранта винним в умисному вбивстві та призначив вищезазначене покарання.

Роздільнянський відділ поліції Одеської області