26-річний чоловік незаконно збував зброю через військовий аукціон

За процесуального керівництва прокурорів Луцької окружної прокуратури у ході досудового розслідування кримінального провадження про придбання, зберігання та збут вогнепальної зброї без передбаченого законом дозволу (ч.1 ст. 263 КК України) встановлено факти продажу зброї 26-річним громадянином.

За даними слідства, з березня по червень 2024 року чоловік незаконно збув через сайт військового аукціону на Волинь два автомати та ручний кулемет Калашникова.

За місцем проживання громадянина проведено обшук та вилучено кулемет Калашникова модернізований (ККМ).

У жителя Одещини, який теж купив зброю у цього ж продавця, під час обшуку вилучено 2 автомати Калашникова (АК-74) в зборі з прицілами та глушителями, автомат АК-74У, 2 пістолети Макарова, 2 глушителі до пістолета ПМ, 1000 патронів різного калібру.

Продавця затримано.

Йому повідомлено про підозру у вчиненні злочинів та вирішується питання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Досудове розслідування: Луцьке РУП ГУНП в області.

Пресслужба обласної прокуратури