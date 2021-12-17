2600 доларів за закриття кримінального провадження – на Сумщині затримано слідчого поліції

За процесуального керівництва Сумської обласної прокуратури слідчого Сумського районного управління поліції Головного Управління Нацполіції в області викрито на одержанні неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 368 КК України).

За даними слідства, правоохоронець отримав від іноземця 2600 доларів США за повернення автомобіля, вилученого в рамках кримінального провадження за фактом дорожньо-транспортної пригоди, та закриття цього провадження.

Правоохоронці затримали слідчого в порядку ст. 208 КПК України під час одержання коштів. Наразі вирішується питання щодо повідомлення йому про підозру, обрання запобіжного заходу та відсторонення від посади.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється територіальним управлінням ДБР, розташованим у місті Полтаві.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

За матеріалами Сумської обласної прокуратури