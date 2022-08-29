$2600 хабаря за закриття кримінального провадження та повернення вилученого авто – судитимуть вже ексслідчого поліції

Сумською обласною прокуратурою затверджено та 26 серпня 2022 року направлено до суду обвинувальний акт стосовно на даний час вже колишнього слідчого Слідчого відділу Сумського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області, який вимагав та одержав неправомірну вигоду від іноземця.

За даними слідства, поліцейський вимагав від громадянина Нігерії 2600 доларів США за закриття кримінального провадження, розпочатого стосовно нього за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, та повернення автомобіля «Шкода Фабія», вилученого під час дорожньо-транспортної пригоди.

Правоохоронці затримали фігуранта 16 грудня 2021 року під час одержання обумовленої суми. На даний час він звільнений з органів поліції.

Досудове розслідування завершено слідчими четвертого слідчого відділу (з дислокацією у м. Сумах) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, за оперативного супроводу Управління Служби безпеки України в Сумській області під процесуальним керівництвом прокуратури.

Нагадаємо, відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Сумська обласна прокуратура