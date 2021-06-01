27-річного чоловіка, який вбив власного батька, відправили на примусове лікування

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Деснянський районний суд міста Києва задовольнив клопотання Деснянської окружної прокуратури м. Києва про застосування примусових заходів медичного характеру відносно 27-річного киянина, який вбив батька (ч. 1 ст. 115 КК України).

Злочин трапився на початку січня 2021 року у квартирі на вул. Кисловодській у Деснянському районі столиці.

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Згідно з матеріалами досудового розслідування, між батьком та сином виник конфлікт, у ході якого останній взявши до рук сокиру, наніс по голові батька не менше 6-ти ударів, чим спричинив відкриту черепно-мозкову травму з переломом кісток склепіння. Від вказаного ушкодження чоловік помер у лікарні.

Однак, згідно з висновками судово-психіатричної експертизи, на момент вчинення кримінального правопорушення за своїм психічним станом 27-річний чоловік не міг усвідомлювати свої дії та керувати ними.

Враховуючи викладене, до суду було внесено клопотання про застосування відносно підозрюваного примусових заходів медичного характеру у вигляді госпіталізації до закладу з надання психіатричної допомоги із суворим наглядом.

Вказане клопотання судом задоволено повністю.

Київська міська прокуратура

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