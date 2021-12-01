27-річного одесита викрили у крадіжці грошей з сейфу свого роботодавця

Пропрацювавши майже рік на підприємстві, чоловік добре знав, де саме керівник зберігає виручку за реалізований товар. Дочекавшись слушного моменту, він викрав ключ від сейфу і забрав звідти 150 тисяч гривень.

Із заявою про крадіжку директор організації звернувся до поліції. В ході проведення слідчих дій правоохоронці опитали всіх працівників і за кілька днів викрили правопорушника. У нього вилучили трохи більше 20-ти тисяч гривень з усієї викраденої готівки. Одесит зізнався: решту віддав за борги і витратив.

«Фігуранту оголосили підозру за ч.3 ст.185 Кримінального кодексу України, після якої йому загрожує від трьох до шести років позбавлення волі», — повідомила заступниця начальника слідчого відділу відділення поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 1 Анастасія Черненко.

Одеське районне управління поліції № 1