₴2700 за дозвіл на розміщення МАФу: в Одесі затримали на хабарі посадовця селищної адміністрації

Фігурант вимагав кошти від підприємця та отримував їх у кілька етапів.

Затримали посадову особу учора, 9 січня, оперативники управління стратегічних розслідувань в Одеській області та слідчі відділу №3 Одеського районного управління поліції №1 під час одержання другої частини неправомірної вигоди – 2 500 доларів США. У грудні задокументовано факт одержання ним першого «траншу» як аванс.

Загалом за 2 700 доларів США отримав головний спеціаліст з питань благоустрою однієї з селищних адміністрацій Чорноморської міськради за вирішення питання про видачу дозволу на розміщення об’єкта торгівлі на території об’єднаної територіальної громади.

Посадовця затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Вирішується питання щодо повідомлення йому про підозру в учиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 (Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України.

Процесуальне керівництво здійснює Суворовська окружна прокуратура.

Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.

Департамент стратегічних розслідувань Національної поліції України