28-річного громадянина судитимуть за контрабанду засобів негласного отримання інформації

За процесуального керівництва Закарпатської обласної прокуратури до суду скеровано обвинувальний акт стосовно 28-річного жителя м. Хмельницький за фактом контрабанди спеціальних технічних засобів негласного отримання інформації (ч. 1 ст. 201 КК України).

Слідством встановлено, що громадянин намагався контрабандою передати з Німеччини канцелярські авторучки з функціями запису відео та аудіо у прихованій формі.

Зазначимо, що вільний обіг таких предметів на території нашої держави обмежений і передбачає наявність відповідних дозвільних документів. Розмістивши коробки з пристроями серед особистих речей, чоловік надав їх перевізнику для доставлення в Україну.

Спробу контрабанди було викрито і припинено на пункті пропуску «Лужанка» у серпні минулого року спільно з працівниками Управління СБУ в Закарпатській області. Висновки експертів підтвердили належність вилученого майна до СТЗ негласного отримання інформації.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Закарпатської обласної прокуратури