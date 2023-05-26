28-річного жителя Ізмаїла судитимуть за зґвалтування та пограбування співмістянки

Правоохоронці висунули чоловіку обвинувачення за ч. 1 ст. 152 та ч. 4 ст. 187 Кримінального кодексу України. За вчинене правопорушнику загрожує до п’ятнадцяти років ув’язнення із конфіскацією майна.

У березні до Ізмаїльського районного відділу поліції звернулася потерпіла з заявою про те, що незнайомий їй чоловік, з яким вона познайомилася на вулиці, обманним шляхом заманив її до себе додому, де побив, зґвалтував та відібрав особисті речі і гроші.

Поліцейські з’ясували, що зловмисник під час розмови з жінкою дізнався, що вона шукає роботу, і, скориставшись цим, пообіцяв відвезти її нібито на своє підприємство та працевлаштувати, але по дорозі заїхав із нею додому по якісь речі. Однак в оселі чоловік відразу завдав жінці декілька ударів кулаком по голові, пригрозив ножем і зґвалтував. А після цього знову побив і відібрав гроші, мобільний телефон, золоті прикраси.

Вжитими слідчо-оперативними заходами вже наступного дня поліцейські встановили, що до злочину причетний 28-річний місцевий житель, який був судимий за грабежі, підробку офіційних документів та розбійний напад, і минулого року звільнився з місць позбавлення волі, де провів п’ять років.

Фігуранта правоохоронці розшукали і затримали, вилучивши у нього майно потерпілої. На час слідства суд обрав чоловіку запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

«За наявності достатніх доказів, які зібрали правоохоронці під час розслідування, слідчі поліції під процесуальним керівництвом Ізмаїльської окружної прокуратури висунули правопорушнику обвинувачення у вчиненні зґвалтування та нападі з метою заволодіння чужим майном, поєднаному із погрозою застосування насильства, небезпечним для здоров’я особи, яка зазнала нападу (розбої), вчиненому особою, яка раніше вчинила розбій, в умовах воєнного стану. Ці злочини кваліфікуються за ч. 1 ст. 152 та за ч. 4 ст. 187 Кримінального кодексу України. Обвинувальний акт відносно чоловіка поліцейські скерували до суду для ухвалення рішення про покарання», – розповів керівник Ізмаїльської окружної прокуратури Олександр Сара.

Зауважимо, що санкція частини 1 статті 152 (зґвалтування) Кримінального кодексу України тягне за собою покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до п’яти років, а санкція частини 4 статті 187 (розбій) того ж кодексу – від восьми до п’ятнадцяти років із конфіскацією майна.

ГУ Національної поліції в Одеській області