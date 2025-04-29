28-річний педофіл отримав 11 років ув’язнення за зґвалтування сусідської дівчинки

За підтримання публічного обвинувачення ювенальними прокурорами обласної прокуратури 28-річного чоловіка визнано винним у зґвалтуванні

10-річної сусідської дівчинки (ч. 4 ст. 152 КК України).

Прокурор у суді довів, що чоловік шляхом обману заманив дівчинку до річки, де вчинив відносно неї дії сексуального характеру. При цьому він перебував у стані алкогольного сп’яніння.

Після зґвалтування чоловік застосовував до дівчинки психологічний тиск та погрози, щоб дитина мовчала і не розказала про вчинене.

У судовому засіданні обвинувачений свою вину не визнав.

Вироком суду йому призначено покарання у виді 11 років позбавлення волі.

До набрання вироком законної сили чоловік перебуватиме під вартою.

Відомості про нього будуть внесені до Реєстру осіб, засуджених за злочини проти статевої свободи та статевої недоторканості малолітньої особи.

Пресслужба Житомирської обласної прокуратури