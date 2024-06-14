28 років ув’язнення на двох – жителів Брусилівської громади засудили за розбійний напад та вбивство сусідки

За публічного обвинувачення прокурорів Коростишівської окружної прокуратури двох місцевих жителів визнано винними у розбійному нападі, поєднаному з проникненням у житло, та умисному вбивстві з корисливих мотивів, вчинених за попередньою змовою групою осіб (ч. 4 ст. 187, п. п. 6, 12 ч. 2 ст. 115 КК України).

Обом призначене покарання у виді позбавлення волі, відповідно, строком на 14 років і 6 місяців та 13 років і 6 місяців, з конфіскацією майна.

Прокурори довели, що особливо тяжкий злочин у жовтні 2021 року скоїли раніше судимі жителі Брусилівської ОТГ, віком 27 та 28 років.

Обоє перебували на іспитовому терміні покарання, призначеному судом за попередній злочин.

Того дня спершу розпивали алкогольні напої вдома в одного з них. А потім, під дією алкоголю, вирішили пограбувати сусідку.

Перестрибнули через паркан, пробралися до будинку потерпілої, та, погрожуючи фізичним насиллям, почали вимагати гроші.

Коли ж отримали відмову, вчинили над жінкою смертельну розправу, а гроші викрали.

Під час нападу жінка розмовляла по телефону з подругою, яка почула погрози грабіжників та викликала поліцію. Але врятувати 67-річну потерпілу не вдалося: після розбійного нападу її будинок згорів вщент.

У суді свою вину обоє не визнали, намагаючись нав’язати свою версію про те, що нібито прийшли допомагати гасити пожежу.

Однак суд, на підставі наданих прокурором доказів та результатів експертиз, обох визнав винними та призначив реальне покарання.

Пресслужба Житомирської обласної прокуратури