29-річна рецидивістка, яка ошукала 8 осіб майже на пів мільйона гривень, відповідатиме ще й за відмивання коштів

За процесуального керівництва Конотопської окружної прокуратури повідомлено про зміну підозри 29-річній дівчині, яка ошукувала довірливих осіб, серед яких також і військовослужбовці. Тепер вона відповідатиме ще й за легалізацію доходів (ч. 2, ч. 3 ст. 190 та ч. 2 ст. 209 КК України).

Нагадуємо, що жінка в мережі Інтернет розмістила оголошення про продаж неіснуючих автомобілів та талонів на пальне за привабливою ціною. Покупців вона вибирала переважно серед військовослужбовців, повідомляючи, що для них є можливість сплачувати за транспортний засіб частинами. Радіючи такій можливості, потерпілі втрачали пильність та перераховували жінці кошти.

На даний час встановлено вже п’ять військовослужбовців та трьох цивільних осіб, яких жінка ошукала загалом на 480 тис. грн. Четверо осіб перерахували їй кошти за неіснуючі автівки, інші – за талони на пальне.

Також встановлено, що з отриманими злочинним шляхом доходами підозрювана здійснювала фінансові операції із метою приховування їх походження.

Примітно, що до цього жінка вже була засуджена за аналогічний злочин. Вона з 17 років виманювала в знайомих ювелірні вироби під приводом того, що на них є порча. Шахрайка обіцяла їх передати «бабці», яка знімає прокляття, після цього повернути власнику. Цього разу за скоєне їй загрожує позбавлення волі на строк від трьох до восьми років.

Досудове розслідування здійснюється слідчими Конотопського районного відділу поліції ГУНП в Сумській області під процесуальним керівництвом прокуратури.