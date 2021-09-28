29-річного уродженця Роздільнянського району затримали за підозрою у зґвалтуванні та грабежі

Дії правопорушника кваліфікували за ч.1 ст.152 та ч.2 ст.186 Кримінального кодексу країни. Слідчі клопочуть про обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Подія сталася у вечір п’ятниці в Малиновському районі Одеси. Помітивши 21-річну дівчину, яка поверталась після роботи додому, зловмисник затягнув її у парк і проти її волі вступив у статеві зносини. Також чоловік відібрав у потерпілої мобільний телефон та понад три тисячі гривень.

«Поліцейські за лічені години затримали правопорушника в порядку ст.208 Кримінального процесуального кодексу України та вилучили майно потерпілої. За скоєне йому загрожує до шести років позбавлення волі», — слідчий відділення поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 Андрій Троскотт.

Одеське районне управління поліції №1