29-річний одесит, погрожуючи пістолетом, відібрав гроші у водія автівки

Поліцейські повідомили фігуранту про підозру та помістили його під варту. Правопорушнику загрожує увʼязнення з конфіскацією майна.

До поліції звернувся 26-річний громадянин, який повідомив, що незнайомець відібрав у нього 3500 гривень, погрожуючи пістолетом. Спільно вжитими заходами співробітники управлінь кримінального аналізу та карного розшуку ГУНП в Одеській області, оперативники та слідчі відділу поліції № 2 Одеського районного управління поліції № 1 встановили, що до події причетний 29-річний місцевий чоловік.

Він зупинив на Ольгіївському узвозі проїжджаючого повз водія автомобіля «Hyundai» та попросив підвезти за грошову винагороду до залізничного вокзалу. Наближаючись до місця призначення, пасажир дістав предмет, зовні схожий на пістолет, пригрозив ним керманичу і наказав віддати всі наявні кошти. Отримавши від потерпілого 3500 гривень, зловмисник сказав відвезти його на Фонтанську дорогу, звідки втік у невідомому напрямку.

За декілька днів поліцейські розшукали та затримали правопорушника у процесуальному порядку. Чоловік пояснив, що вдався до злочину через брак коштів. Чужі гроші він витратив на власні потреби, а пістолет, який, з його слів, був іграшковим, викинув. Наразі правоохоронці встановлюють його місцезнаходження.

Зібравши достатню кількість доказів, слідчі повідомили фігуранту про підозру за ч. 4 ст. 187 Кримінального кодексу України. Йдеться про напад з метою заволодіння чужим майном, тобто розбій, поєднаний із погрозою застосування насильства, небезпечного для життя та здоров’я особи, яка зазнала нападу, вчинений в умовах воєнного стану. За клопотанням слідчих суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.

Максимальне покарання, яке загрожує правопорушнику, – 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Слідство триває під процесуальним керівництвом Приморської окружної прокуратури міста Одеси.

Одеське районне управління поліції № 1