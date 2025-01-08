29-річний «турагент» пообіцяв одеситам організувати відпочинок за кордоном, взяв гроші і зник

Правопорушник ошукав шістьох громадян майже на 40 тисяч гривень. Фігуранту повідомили про підозру. За скоєне йому загрожує позбавлення волі.

Поліцейські встановили, що зловмисник розмістив на одному із вебресурсів оголошення щодо продажу гарячих турів на відпочинок до Єгипту, які насправді не збирався організовувати. Протягом декількох днів до «турагента» звернулися шестеро одеситів. Він призначав клієнтам зустрічі, брав завдаток від 4 до 10 тисяч гривень і обіцяв зателефонувати за кілька годин, щоб нібито передати квитки на подорож. Поки люди очікували дзвінка, шахрай блокував їхні номери, а гроші в подальшому витрачав на свої потреби.

Усі потерпілі звернулися в поліцію, щойно зрозуміли, що їх ошукали. Загалом аферист завдав громадянам матеріальний збиток на суму майже 40 тисяч гривень.

«Ми розшукали правопорушника та за наявності достатніх доказів повідомили йому про підозру у заволодінні чужим майном шляхом обману, тобто шахрайстві, зокрема вчиненому повторно. Цей злочин кваліфікується за частинами 1 та 2 статті 190 Кримінального кодексу України. Згідно з чинним законодавством, чоловіку загрожує до трьох років позбавлення волі. Досудове розслідування триває», – зазначила старша слідча відділення поліції № 1 Одеського районного управління поліції № 1 Валерія Мазуренко.

Одеське районне управління поліції № 1