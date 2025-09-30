₴290 млн збитків на Чернівецькій митниці: судитимуть 6 учасників злочинної організації

САП та НАБУ направили до суду справу щодо 6 учасників злочинної організації, яка діяла на Чернівецькій митниці. Збитки від її діяльності сягають 290 млн грн.

Слідством встановлено, що до складу злочинної організації входили 11 осіб, у тому числі колишні начальник митниці (ексдепутат Чернівецької облради), ще два керівники митниці та 8 фізичних осіб. Учасниками злочинної організації було запроваджено низку схем ухилення від сплати митних платежів, реалізація яких завдала збитків на загальну суму майже 290 млн грн у вигляді несплачених податків.

Так, протягом 2017–2019 років через пункт пропуску на румунсько-українському кордоні вантажними автомобілями ввозились комерційні товари на підставі підроблених документів, що призводило до застосування нижчих ставок ввізного мита, зокрема нульових. У деяких випадках транспортні засоби з товарами при в’їзді на митну територію України заявлялись як порожні.

При цьому керівництвом митниці був забезпечений позачерговий пропуск таких автомобілів та безперешкодне митне оформлення задекларованих товарів «групи прикриття».

Ці схеми діяли тривалий час, а учасники поводилися цинічно та зухвало. Коли журналісти намагалися викрити діяльність злочинної організації, керівництво митниці організувало їхнє жорстоке побиття.

Дії учасників злочинної схеми кваліфіковано за ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 212, ч. 4 ст. 345-1, ч. 3 ст. 368, ч. 4 ст. 369 КК України.

На сьогодні один з організаторів злочинної схеми та троє його спільників повністю визнали свою винуватість. Відповідно до умов затвердженої судом угоди про визнання винуватості співорганізатор відшкодував державі збитки в сумі 83 259 397,28 грн, спричинені внаслідок вчинення учасниками очолюваної ним організованої групи кримінального правопорушення. Загалом до державного бюджету та на допомогу ЗСУ перераховано близько 180 млн гривень. Деталі: https://cutt.ly/6eYfSV0n

Зауважимо, що завдяки співпраці з компетентними органами Туреччини, Болгарії, Румунії, Чехії та Словаччини було здобуто основні докази у справі та встановлено завдані збитки.

Відповідно до ч. 1 ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Спеціалізована антикорупційна прокуратура