₴3,2 млн. збитків на закупівлі газової котельні – повідомлено про підозру директору КП

Голосіївською окружною прокуратурою міста Києва повідомлено про підозру директору КП «Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Голосіївського району м. Києва» в службовій недбалості та службовому підробленні, внаслідок яких столичній громаді завдано збитків на 3, 2 млн грн (ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 367 КК України)

Згідно з матеріалами слідства, між КП «Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Голосіївського району м. Києва» та приватною фірмою був укладений договір про виконання будівельних робіт з реконструкції систем теплопостачання з тимчасовим встановленням блочно-модульної газової котельної установки з перепідключенням до неї споживачів житлового будинку та двох гуртожитків на території району.

При цьому вартість поставленого фірмою обладнання майже вдвічі перевищувала середньо ринкову.

Проведеною в ході слідства експертизою встановлено, що збитки територіальної громади міста Києва складають понад 3,2 млн грн.

Слідство у кримінальному провадженні триває.

Санкція найбільш тяжкого інкримінованого злочину передбачає покарання до п’яти років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років

Досудове розслідування здійснюють слідчі СВ Голосіївського УП ГУ НП в м. Києві за оперативного супроводження ДСР НП України.

Примітка: відповідно до ч. 1 ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Київська міська прокуратура