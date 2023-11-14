₴3,2 млн. збитків під час модернізації котельні – підозрюються замовник, підрядник та інженер технагляду

За процесуального керівництва Київської обласної прокуратури повідомлено про підозру директору комунального підприємства та підряднику у розтраті чужого майна та службовому підробленні (ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України).

Досудовим розслідуванням встановлено, що комунальне підприємство виступило замовником робіт з модернізації теплогенеруючого обладнання багатопаливної котельні у місті Біла Церква.

Підрядна організація встановила менш потужний та старого зразка котельний модуль, ніж це передбачалося тендерною документацією.

Надалі підозрювані внесли до актів приймання виконаних будівельних робіт недостовірні дані щодо обсягів виконаних робіт та їх вартості.

Через вказані неправомірні дії зазначених осіб місцевому бюджету завдано 3,2 млн грн збитків.

До суду скеровані клопотання про обрання підозрюваним запобіжних заходів.

Раніше повідомлено про підозру інженеру з технічного нагляду, який не перевірив відповідність внесених у документи відомостей. Його дії кваліфіковано як службова недбалість (ч. 2 ст. 367 КК України).

Досудове розслідування здійснювалося детективами ТУ БЕБ в Київській області, оперативний супровід – ГУ СБ України у м. Києві та Київській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Київська обласна прокуратура