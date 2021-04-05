₴3,5 тис. за сприяння у знятті арешту з нерухомості – затримано держвиконавця на Херсонщині

За процесуального керівництва Херсонської обласної прокуратури затримано посадовця одного з районних відділів Державної виконавчої служби у м. Херсоні Південного Міжрегіонального управління Міністерства юстиції під час отримання неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 368 КК України).

За даними слідства, посадова особа, використовуючи службове становище, вимагала та отримала 3,5 тис дол США від громадянина за сприяння у вирішенні питання щодо зняття арешту із нерухомого майна – квартири і будинку.

Посадовця затримано в порядку ст. 208 КПК України безпосередньо під час отримання неправомірної вигоди та повідомлено про підозру.

Досудове розслідування здійснюється слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Херсонській області за оперативного супроводу управління стратегічних розслідувань в області ДСР Нацполіції України.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Офіс Генпрокурора