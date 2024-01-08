₴3,7 млн. збитків на ремонті їдальні для військових: на Дніпропетровщині повідомили підозру членам ОЗГ

Серед учасників угруповання — посадові особи будівельної компанії та інженер з технічного нагляду.

Оперативники управління стратегічних розслідувань в Дніпропетровській області спільно зі слідчими слідчого управління обласної поліції викрили схему розкрадання бюджетних коштів під час проведення ремонтних робіт.

Її організатором виявився екскерівник будівельної компанії. Для особистого збагачення він залучив до протиправної діяльності виконавчого директора та інженера підконтрольної фірми.

У 2019 році між Міністерством оборони та компанією-підрядником був укладений договір на виконання капітального ремонту їдальні на території військового містечка. Під час проведення робіт фігуранти вносили до офіційної документації завідомо неправдиві відомості щодо обсягів виконаного ремонту.

Попередньо встановлено, що у результаті протиправних дій сума завданих бюджету збитків складає 3,7 мільйона гривень.

4 січня правоохоронці провели сім санкціонованих обшуків за місцями проживання фігурантів на території міст Запоріжжя, Києва та Броварів. У ході проведених заходів вилучили транспортні засоби, документи, які стосуються ведення господарської діяльності будівельної компанії, комп’ютерну техніку та “чорнові” записи. Загальна сума вилученого — близько двох мільйонів гривень

Організатору та двом його спільникам інкриміновано заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовим становищем, вчиненого в особливо великих розмірах організованою групою (ч. 5 ст. 191) та складання і видача службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів (ч. 1 ст. 366 Кримінального кодексу України).

Підозрюваним може загрожувати позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснює Криворізька спеціалізована прокуратура у сфері оборони Східного регіону.

Департамент стратегічних розслідувань

Національної поліції України