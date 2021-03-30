3 роки позбавлення волі — прокуратура домоглася реальної міри покарання шахраю

Обласна прокуратура звернулася до Харківського апеляційного суду з підстав невідповідності призначеного Фрунзенським судом покарання ступеню тяжкості кримінального правопорушення та безпідставного звільнення шахрая від відбування покарання.

У ході розслідування було встановлено мешканця міста Харкова, який раніше притягувався до кримінальної відповідальності. Зловмисник зателефонував на стаціонарний телефон потерпілої та, представившись працівником правоохоронного органу, повідомив жінці похилого віку неправдиві відомості про її сина про те, що йому необхідні гроші на вирішення проблем з законом та на лікування потерпілої особи, якій начебто він завдав шкоди.

Потерпіла, будучи введена в оману, в цей же день зустрілась біля під’їзду свого будинку з шахраєм, який за допомогою мобільного телефону підтримував зв’язок зі своїм спільником. Зловмисник отримав від потерпілої грошові кошти у розмірі 20000 гривень та 1000 доларів США, запевнивши жінку, що її сина в цей же день відпустять.

Вироком Фрунзенського районного суду м. Харкова від 19.10.2017 чоловіка визнано винним у шахрайстві, вчиненим за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 190 КК України) та призначено покарання у виді 2 років позбавлення волі, а на підставі ст. 75 Кримінального кодексу України суд звільнив обвинуваченого від відбування покарання з іспитовим строком на 2 роки.

Зазначений вирок оскаржено обласною прокуратурою у Харківському апеляційному суді з підстав невідповідності призначеного судом покарання ступеню тяжкості кримінального правопорушення та особі винного внаслідок м’якості та безпідставного звільнення шахрая від відбування покарання.

Вироком колегії суддів судової палати у кримінальних справах Харківського апеляційного суду апеляційну скаргу обласної прокуратури задоволено, вирок районного суду скасовано та ухвалено новий вирок апеляційним судом області, яким обвинуваченому призначено покарання за ч. 2 ст. 190 КК України остаточно у виді 3 років позбавлення волі.

Довідково: на теперішній час вказаний вирок апеляційного суду набув чинності.

Пресслужба Харківської обласної прокуратури