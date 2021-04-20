3 роки у виправному центрі проведе ексначальниця підрозділу ломбарду на Київщині за привласнення майже ₴300 тис.

Три роки обмеження волі з позбавленням права обіймати посади, пов’язані з управлінням і розпорядженням грошовими коштами та матеріальними цінностями в підприємствах, установах і організаціях всіх форм власності на цей же термін – такий вирок Васильківський міськрайонний суд виніс керівниці відокремленого підрозділу одного з ломбардів Обухівського району, яка, зловживаючи своїм службовим становищем, привласнила грошові кошти установи на загальну суму майже 300 тисяч гривень (ч. 1 ст. 366 КК , ч. 2 ст. 191 КК України).

Досудовим розслідуванням встановлено, що упродовж 2018-2019 років, займаючи керівну посаду, 50-річна киянка підробила договори про отримання грошових коштів нібито під заставу золотих виробів громадян.

Своїми діями вона ввела в оману керівництво ломбарду та привласнила ювелірні вироби та грошові кошти підприємства на загальну суму 294 тисячі гривень.

Вину зловмисниці повністю доведено стороною обвинувачення, яке підтримувалось Києво-Святошинською окружною прокуратурою.

Київська обласна прокуратура