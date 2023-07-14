3 роки позбавлення волі отримав житель Харківщини за ухилення від мобілізації

За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Ізюмської окружної прокуратури Харківської області суд визнав винним 32-річного чоловіка в ухиленні від призову на військову службу під час мобілізації (ст. 336 КК України). Йому призначено покарання у виді 3 років позбавлення волі.

Прокурори довели, що мешканець одного з населених пунктів Ізюмського району, пройшовши медичний огляд військово-лікарською комісією, був визнаний придатним за станом здоров’я до проходження військової служби.

Однак, отримуючи бойові повістки для подальшого прибуття до територіального центру комплектування та соціальної підтримки для проходження військової служби під час мобілізації, чоловік до РТЦК та СП не з’являвся. Таким чином, не маючи правових підстав на відстрочку від призову, він ухилявся від проходження військової служби.

Під час судового ухилянт визнав свою провину.

Обвинувальний вирок виніс Комінтернівський районний суд м. Харкова. Наразі триває строк на апеляційне оскарження.

Харківська обласна прокуратура